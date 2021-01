Le milliardaire a obtenu le feu vert de l'assemblée générale des actionnaires.

Patrick Drahi en octobre 2018. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le milliardaire Patrick Drahi va pouvoir contrôler entièrement Altice Europe. Le fondateur du groupe a obtenu jeudi 7 janvier le feu vert de l'assemblée générale des actionnaires pour acter le rachat du solde du groupe de télécoms et de médias, puis le retirer de la Bourse d'Amsterdam.

Les cinq résolutions présentées lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) qui se tenait en visio-conférence ont été adoptées, selon un communiqué du groupe qui contrôle notamment l'opérateur SFR, la radio RMC et le groupe BFMTV. Parmi elles, trois concernent directement les mécanismes de l'opération permettant à Patrick Drahi d'obtenir le contrôle total d'Altice Europe : elles ont été adoptées à 91,55% des droits de vote exprimés. L'AGE a réuni 80,5% du capital, Patrick Drahi détenant lui même 77,6% du groupe.

Deux autres résolutions permettaient à deux directeurs du groupe dont le PDG d'Altice France Alain Weill, d'obtenir des compensations en numéraire contre des titres financiers attribués précédemment : elles ont été acceptées avec 88,9% des votes exprimés.

Un temps contesté par certains actionnaires minoritaires, Patrick Drahi avait rallié fin décembre plusieurs fonds d'investissements jusque là opposés à l'opération en relevant le prix de rachat des titres. La société Next Private, contrôlée par Patrick Drahi, avait porté son offre de 4,11 à 5,35 euros par action. L'opération doit ainsi atteindre 3,25 milliards d'euros. A la Bourse d'Amsterdam, jeudi, l'action avait clôturé sans variation significative autour du prix proposé par Patrick Drahi.

Objectif de l'opération : se concentrer sur des objectifs de long terme

Fin novembre, le milliardaire avait lancé officiellement l'offre publique, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de l'entreprise et validée par le régulateur financier. Mais début décembre, un des actionnaires minoritaires, Lucerne, avait saisi la justice néerlandaise, demandant une enquête sur "la gouvernance d'entreprise" et "le cours des événements" concernant l'offre publique.

Ce fonds, ainsi que plusieurs autres actionnaires minoritaires qui s'opposaient au projet - représentant un total de 9,1% du capital -, se sont finalement engagés à apporter leurs titres à la nouvelle offre. Lucerne, mais aussi les fonds Sessa, LB Partners, Sheffield et Winterbrook, ont ainsi suspendu "leurs actions" en justice devant la cour d'appel d'Amsterdam, tout comme Winterbrook qui avait lancé une procédure aux États-Unis.

L'opération doit permettre au groupe de mettre en place plus facilement sa stratégie et de mieux se concentrer sur des objectifs de long terme, sans avoir ses performances trimestrielles scrutées par les marchés, avait expliqué le dirigeant. "Ne plus être sous le regard quotidien des marchés financiers va lui enlever certainement une forme de pression et de contrainte d'immédiateté pour la gestion de son activité. Cela va lui donner certainement un petit peu plus de latitude notamment pour gérer sa dette et ses projets stratégiques", explique à l'AFP Thomas Coudry, analyste télécoms au sein de Bryan, Garnier & Co.

La dette d'Altice, dont les activités européennes et américaines ont été séparées en 2018, a longtemps inquiété les marchés. Celle d'Altice Europe, gonflée par des acquisitions successives, s'affichait à 28,5 milliards d'euros à fin septembre. "Ne plus avoir de minoritaires au capital, c'est aussi pouvoir garder tout le cash flow pour lui, ce qui est un élément important", souligne encore l'analyste.