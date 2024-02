information fournie par So Foot • 08/02/2024 à 16:55

Patrick Bamford raconte comment des supporters l’ont confronté chez lui après un penalty raté

Le côté obscur des supporters des Whites .

En mai dernier, lors de la 36 e journée de Premier League, Leeds United mettait un pied en Championship après un partage à domicile face à Newcastle (2-2). Ce jour-là, Patrick Bamford manquait un penalty alors que les Peacocks menaient 1-0, frustrant des supporters déjà bien remontés contre les performances du buteur. L’attaquant anglais est revenu sur cet épisode dans le podcast « My Mate’s a Footballer » de la BBC. Il a expliqué que des fans en colère ont été jusqu’à se rendre à son domicile pour le confronter : « En tournant dans l’allée pour rentrer chez moi, je n’ai même pas pu franchir le portail, il y avait deux voitures (qui bloquaient l’entrée). J’ai baissé ma vitre. Ils ont fait de même et m’ont regardé fixement. Puis le portail s’est ouvert, car mon père l’a activé, et ils sont partis. » …

FL pour SOFOOT.com