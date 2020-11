Patrick Bamford, le talent de Leeds qu'on n'attendait plus

Le début de saison tonitruant de Patrick Bamford, auteur de six buts en six matchs sous les couleurs de Leeds United, est inattendu. Mais en réalité, l'éclosion du blondinet issu d'une famille intello de Nottingham était annoncée depuis bien longtemps. Trop longtemps, peut-être. Qu'importe : après avoir pas mal bourlingué, l'ex-wonderkid qui a refusé Harvard et joue du Bach au piano a enfin trouvé sa place comme son rythme de croisière. Et la belle histoire ne fait, sans doute, que commencer.

Études de français et sourire de Ronaldinho

Devant la presse britannique, quelques instants après la fin d'un match face à Aston Villa dans lequel il a inscrit un triplé et donc célébré en mimant la foudre, Patrick Bamford parle un peu comme ces entrepreneurs modernes convertis à la cause du bien commun.Pas de hasard, finalement, pour celui qui, encore brillant étudiant du côté de Nottingham, aurait pu tout plaquer pour étudier le commerce à la prestigieuse business school de Harvard. Car oui, le blondinet de Leeds United n'est pas vraiment un footballeur comme les autres : issu d'une famille aisée, polyglotte et musicien à ses heures perdues, le grand gaillard de 27 ans est aussi performant en dehors des terrains. Pour l'élève modèle, tout n'a pourtant pas été facile : jadis considéré comme unet recruté par Chelsea alors qu'il n'avait pas disputé trois matchs avec les pros, Patrick Bamford a pas mal bourlingué avant de trouver à Leeds un environnement préférentiel.Patrick Bamford naît à Grantham, un bled un peu paumé dans le Lincolnshire. Dans cette ville industrielle tranquille, rien de bien important à signaler. Si ce n'est qu'elle a vu Isaac Newton y faire ses études entre 1655 et 1661, et que Maggie Thatcher y est née en 1925. Mais ça, c'était avant la venue au monde d'un beau bébé nommé Patoche le 5 septembre 1993. Le petit Patrick part Lire la suite de l'article sur SoFoot.com