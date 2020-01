Patrick Balkany reste en prison : Isabelle Balkany "accuse la justice de vouloir tuer son époux"

Alors que la cour d'appel de Paris a à nouveau rejeté ce lundi une demande de mise en liberté du maire de Levallois-Perret, son épouse s'est dite "désespérée et folle de rage".

Isabelle Balkany, le 11 décembre 2019 devant le tribunal de Paris. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Patrick Balkany reste en prison. L a cour d'appel de Paris a à nouveau rejeté lundi 27 janvier une demande de mise en liberté du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), une semaine avant l'ouverture de son procès en appel pour blanchiment aggravé. La cour a également rejeté une demande d'abaissement de la caution de 500.000 euros imposée à l'élu, incarcéré à la prison parisienne de la Santé depuis septembre, dans le cadre du contrôle judiciaire accordé après sa condamnation pour fraude fiscale.

"Je suis à la fois désespérée et folle de rage", a aussitôt déclaré au micro de BFMTV son épouse Isabelle Balkany. "La justice, je l'accuse de vouloir tuer mon époux" , a dénoncé la maire par intérim de Levallois-Perret. "Il a déjà été dans une situation avec son pronostic vital en danger, les médecins l'ont sauvé (...) il est aujourd'hui dans un état de fatigue incroyable", a-t-elle ajouté, expliquant que son mari avait déjà "perdu 26 kilos".

Depuis le 12 décembre, Patrick Balkany est hospitalisé pratiquement sans discontinuer. Son avocat avait produit à l'audience des certificats médicaux attestant d'une "altération de son état général".

"Il y a aussi les dégâts psychologiques", a poursuivi Mme Balkany. "Lui qui a toujours eu un moral d'acier, il est totalement effondré", a-t-elle déplorée. "Je le dis et je le répète : mon mari est en danger".

Me Romain Dieudonné a également fait part de son incompréhension face à cette décision, se disant "très inquiet" pour son client, de retour à la prison de la Santé après une nouvelle intervention à l'hôpital la semaine dernière.

"Nous n'avons plus rien"

Estimant que persistait un "risque de fuite" et relevant que le prévenu avait lui-même reconnu avoir dissimulé des avoirs considérables à l'étranger, la cour a estimé que le maintien en détention de l'élu était "l'unique moyen pour maintenir Patrick Balkany à la disposition de la justice".

"Une fois encore a été écrite la peur d'une fuite à l'étranger", a fustigé Isabelle Balkany, dénonçant le "syndrôme Ghosn" de la justice française. "Soit-disant nous aurions encore des biens à l'étranger. Nous n'en avons plus, nous n'avons plus rien, ni à l'étranger ni en France", a-t-elle encore affirmé.

Balkany sera-t-il présent à son procès ?

"Si l'objectif est qu'il assiste aux audiences de février, il n'y sera pas car il est physiquement incapable d'y être" , a-t-elle par ailleurs ajouté. Me Dieudonné a de son côté indiqué ne pas savoir "à ce stade" si l'édile serait en état d'assister à son procès en appel à partir de lundi prochain.

En première instance, Patrick Balkany a été condamné deux fois : à quatre ans de prison pour fraude fiscale le 13 septembre, et un mois plus tard, à cinq ans de prison pour blanchiment aggravé. Fustigeant un ancrage dans une "délinquance fortement rémunératrice", le tribunal correctionnel avait reproché au couple d'avoir fraudé le fisc, estimant à 4 millions d'euros les sommes éludées, et d'avoir dissimulé 13 millions d'euros d'avoirs entre 2007 et 2014, notamment deux somptueuses villas aux Antilles et à Marrakech.

Les condamnations de l'ancien baron des Hauts-de-Seine ont été, à chaque fois, assorties d'un mandat de dépôt, entraînant son incarcération immédiate.

A l'appui de cette troisième demande de libération dans le dossier blanchiment, Me Romain Dieudonné avait également souligné que "Patrick Balkany ne ser(ait) pas candidat aux municipales" de mars : "C'est un élément important dans la mesure où, en première instance, le tribunal l'a condamné à une peine d'inéligibilité (de dix ans)".