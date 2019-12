Patrick Balkany est désormais hospitalisé à la Pitié-Salpétrière

« C'est un truc de fou ! ». Isabelle Balkany a exprimé sa colère dimanche dans une déclaration publiée sur son compte Twitter et repérée par Le Parisien. Elle y révèle que son mari, Patrick Balkany, hospitalisé à l'hôpital Cochin depuis le 12 décembre, a été transféré « subitement » à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière vendredi dernier. Le maire de Levallois-Perret, incarcéré à la prison de la Santé depuis le 13 septembre, avait été admis à l'hôpital pour d'importants problèmes intestinaux au lendemain du premier jour de son procès en appel pour fraude fiscale.Lire aussi Et les policiers emmenèrent Patrick Balkany à la Santé?L'actuelle maire par intérim de la ville des Hauts-de-Seine pointe du doigt les conditions de transfert de son mari. Elle assure qu'il a été conduit à la Pitié-Salpêtrière « en fourgon et non en ambulance ». Patrick Balkany aurait été admis dans un « service sécurisé pénitentiaire » qui ne comporterait pas de spécialistes médicaux comme ce fut le cas à l'hôpital Cochin. « Les professeurs de gastro-entérologie et de cardiologie qui lui ont, je leur répète, sauvé la vie, veulent impérativement le 'suivre' et le revoir », affirme encore Isabelle Balkany.« Il a failli claquer ! »Elle évoque également les problèmes de dos de Patrick Balkany qui ne seraient pas « calmés par les médicaments » et qui le font toujours souffrir. Une photo qui avait fuité dans la...