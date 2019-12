Patrick Balkany est à l'hôpital

L'épouse du maire de Levallois-Perret a confirmé à BFMTV que son mari avait été hospitalisé en raison de douleurs au dos.

Patrick Balkany, le 13 mai 2019 au tribunal. ( AFP / STRINGER )

Le procès en appel de Patrick et Isabelle Balkany, lourdement condamnés en première instance pour fraude fiscale, a débuté mercredi 11 décembre. Le maire Les Républicains de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), incarcéré depuis mi-septembre, est apparu très amaigri et a réclamé un fauteuil, car il "souffr(ait) du dos".

Jeudi matin, l'édile de 71 ans a été hospitalisé, rapporte BFMTV. "J'ai été prévenue par le centre pénitentiaire de la Santé et parce que nous avions un parloir à 14h auquel devait se rendre mon fils et donc ils m'ont prévenue pour que mon fils ne se déplace pas pour rien. Et on m'a dit qu'on allait me rappeler pour savoir si c'était simplement des examens ou si c'était une hospitalisation... Et je ne sais même pas dans quel hôpital", a expliqué Isabelle Balkany à la chaîne d'information.

"Mon mari a eu une tumeur à la colonne vertébrale qui a entraîné une opération et la mise en place d'un dispositif métallique dans la colonne vertébrale et depuis des mois il souffre de douleurs épouvantables à tel point qu'en août il a été hospitalisé en urgence à Pompidou, qu'ils l'ont mis sous morphine, que maintenant le médecin du centre pénitencier lui donne un médicament qui est un opiacé et qu'il souffre le martyre", a-t-elle précisé.

"L'hôpital décidera ou non de le garder dans le courant de la journée", a indiqué par la suite au Parisien son avocat Romain Dieudonné.

Patrick Balkany a été condamné deux fois : à quatre ans de prison pour fraude fiscale avec incarcération immédiate le 13 septembre, puis à cinq ans de prison pour blanchiment aggravé avec un nouveau mandat de dépôt le 18 octobre.

Isabelle Balkany, 71 ans, a été également condamnée dans ces affaires, à trois ans de prison pour fraude puis à quatre ans pour blanchiment, mais sans mandat de dépôt eu égard à sa santé fragile.