Patrice Lair repart avec son ex

Non, il n’est jamais trop tard. Patrice Lair est à nouveau l’entraîneur de l’équipe féminine de Montpellier . Vingt ans après avoir quitté le MHSC , le Breton de 64 ans retrouve le premier club professionnel qui lui avait tendu la main et confié une équipe féminine.

Passé aussi par l’Olympique lyonnais F (2010 à 2014) et le PSG F (2016 à 2018), Lair venait de conclure une année au Mexique à la tête du Deportivo Toluca F , le club d’Amandine Henry, Eugénie Le Sommer ou encore Faustine Robert avec qui il s’était hissé en demi-finales de la phase finale de la Liga MX Women.…

TM pour SOFOOT.com