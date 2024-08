Patrice Laffont, le "monsieur Jeu" du PAF inhumé à Paris

Les funérailles de l'animateur Patrice Laffont, le 23 août 2024 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Les proches et les compagnons de route de Patrice Laffont ont fait leurs adieux vendredi au cimetière parisien du Père-Lachaise au populaire animateur mort à l'âge de 84 ans.

Figure majeure de la télévision des années 70, 80 et 90 avec les jeux "Des chiffres et des lettres", "Fort Boyard" et "Pyramide", l'animateur est décédé le 7 août dans sa maison du Lubéron.

La veuve de Patrice Laffont, Valérie-Caroline Tavernier (c), lors des obsèques de l'animateur Patrice Laffont, le 23 août 2024 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

La veuve du présentateur, Valérie-Caroline Tavernier, puis ses enfants Mathilde, Axelle et Fabrice, ont mené le cortège.

Étaient également présents Jean-Christophe Le Texier, alias Tex, qui fut présentateur du jeu "Les Z'Amours", le journaliste sportif Gerard Holtz et l'humoriste Jean-Marie Bigard.

Sa mort soudaine avait provoqué une pluie d'hommages, du président Emmanuel Macron aux animateurs télé Cyril Féraud, Jean-Luc Reichmann et Cyril Hanouna.

La ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, présente vendredi, avait elle salué l'"espièglerie" et l'"humour" de cette "figure connue et appréciée de tous les Français".

Cheveux éternellement grisonnants, air faussement bougon, Patrice Laffont était le père de la comédienne Axelle Laffont et le fils de l'éditeur Robert Laffont.

Son parcours professionnel reste intimement lié à la deuxième chaîne publique, Antenne 2, ensuite rebaptisée France 2.

Patrice Laffont sur le plateau du jeu "Des chiffres et des lettres" ,le 8 février 1989 à Paris ( AFP / Gerard JULIEN )

Pendant 17 ans, entre 1972 et 1989, il a été le visage du plus ancien jeu de la télévision française, "Des chiffres et des lettres", qui chaque après-midi sur Antenne 2 réunissait devant leur poste des millions de personnes.

Patrice Laffont s'est définitivement imposé comme un animateur incontournable en présentant le jeu d'aventures "Fort Boyard", de 1990 à 1999 sur France 2.

Une soirée en hommage aura lieu le 13 septembre à 21H05 sur France 3, a annoncé la chaîne.