Patrice Garande nouvel entraîneur de Toulouse par Léo De Garrigues (iDalgo) Dans un communiqué, le Toulouse Football Club a annoncé la nomination de Patrice Garande au poste d'entraîneur. A 59 ans, il signe pour deux saisons. Ancien international français (1 sélection), il connait très bien le championnat français pour y avoir évolué presque toute sa carrière de joueur. Il enfile le costume d'entraîneur en 1999 sur le banc de l'AS Cherbourg où il passera cinq ans et participera à la montée du club en National en 2002. En 2012, il prend la tête du Stade Malherbe de Caen qu'il fait monter en Ligue 1 après sa deuxième saison. Il arrive sur le banc toulousain après une saison très délicate du club. Avant l'interruption du championnat, le TFC restait sur une série de 18 matchs sans victoire (1 match nul, 17 défaites). La descente de Toulouse et Amiens en Ligue 2 devrait être actée en fin de semaine.

