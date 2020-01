Patinage artistique : le témoignage glaçant de la championne Sarah Abitbol

Ses mots sont terribles. Dans un livre qui sort ce jeudi, « Un si long silence », et dont l'Obs a publié les meilleures feuilles, l'ancienne patineuse Sarah Abitbol, aujourd'hui âgée de 44 ans, raconte le calvaire qu'elle a vécu à l'adolescence.La vice-championne d'Europe en couple en 2002 et 2003 accuse son ancien entraîneur, Gilles Beyer, qu'elle appelle « Monsieur O. », d'agressions sexuelles et de viols entre 1990 et 1992. « Il a commencé à faire des choses horribles, jusqu'aux abus sexuels. J'ai été violée à 15 ans. C'était la première fois qu'un homme me touchait », confie-t-elle.Dans son témoignage, récit de 30 ans de peur, de silence et d'omerta, Sarah Abitbol écrit qu'avant même qu'il passe à l'acte, elle déteste ce personnage jugé trop violent sur la glace. Le bonhomme est entraîneur dans le club parisien des « Français volants ». Il est influent au sein de sa fédération, celle des sports de glace. Important, respectable donc puissant. « Ma mère disait toujours qu'il était brillant », relate la championne.Une omerta qui dure encore Un soir du début des années 1990, pendant un stage épuisant à La Roche-sur-Yon, le prédateur âgé d'une trentaine d'années passe à l'acte. Sarah est couchée sur son lit, il se penche vers elle : « Il sent l'alcool, il fourre sa langue dans ma bouche et sa main sous les draps ». L'acte n'est pas isolé. Il recommence à plusieurs reprises, dans des endroits parfois sordides, en détruisant à jamais l'enfant qu'elle est encore. Sarah Abitbol n'accomplira jamais ses rêves de championne, ne s'accomplira jamais tout à fait.Trente après les faits, qui sont prescrits, mariée et maman d'une petite fille, l'ex-patineuse reste traumatisée : « Je devrais être heureuse mais je n'y arrive pas. Je suis une handicapée de la vie, murée dans l'angoisse. »Sarah Abitbol n'est pas la seule victime du monstre. Elle apprend ainsi ...