Patinage artistique : fin de l'invincibilité européenne pour Papadakis et Cizeron

L'attente devenait insoutenable. Assis sur le banc, après leur programme libre entaché d'une faute, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron attendaient fébrilement les résultats des juges. Pas loin d'eux, le couple russe Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov trépignait aussi d'impatience. Les minutes défilaient, même le public commençait à se faire entendre pour presser les juges. Après un long moment, le verdict est tombé. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été vaincus.La surprise est monumentale dans le monde du patinage artistique. Ce samedi, à Graz (Autriche), le couple français a perdu sa couronne européenne de danse sur glace, confisquée depuis 2015. Le couple russe Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov s'en est emparé avec un différentiel de points minime : 220,42 contre 220,28 (!) au score cumulé. Papadakis et Cizeron voient donc un sixième titre consécutif (le record absolu) leur échapper. Jeudi, le duo français menait pourtant la compétition suite à la danse rythmique, mais étant suivi de très près par le couple russe. null Déception pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron qui terminent seulement deuxièmes des championnats d'Europe de patinage artistique #Graz2020Revivez leur programme libre en entier ici null https://t.co/kVZXp96DDx pic.twitter.com/xfce8fxwJG-- France tv sport (@francetvsport) January 25, 2020 La deuxième marche du podium, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron n'y sont pas habitués. À tel point qu'en arrivant au podium, la jeune femme de 24 ans a commencé à placer un patin sur la plus haute marche pour y accéder. Comme une routine. Puis amusée, elle s'est rendu compte de son erreur.En arrivant sur ces Championnats d'Europe, les quadruples champions du monde avaient la pancarte de favoris ultimes. Depuis des années, personne ne leur résistait. Avec deux nouveaux programmes inédits, peaufinés lors des quatre sorties officielles de l'hiver, Gabriella ...