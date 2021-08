Pâtes, confitures... Faut-il s'attendre à une hausse des prix de certains produits à la consommation ?

Selon le directeur exécutif de Lidl, si des hausses sont effectivement à prévoir, elles sont "parfaitement maîtrisées" pour les consommateurs.

( AFP / BERTRAND GUAY )

Pâtes, confitures, fruits et légumes... Faut-il s'attendre à une hausse des prix de certains produits à la consommation ? "Je ne serai pas alarmiste", a rassuré mardi 24 août sur Europe 1 le directeur exécutif de Lidl, Michel Biero. "Effectivement, il y a des hausses (à prévoir) à la rentrée, (...) mais ce sont des hausses qui sont pour les consommateurs parfaitement maîtrisées", a-t-il estimé. "Nous, distributeurs, avons notre rôle de faire tampon", a-t-il ajouté.

"Sur les pâtes , le blé dur, qui est à peu près 50% de la composition du prix d'achat d'un paquet d'un kilo de pâtes, explose. Donc on va avoir des hausses sur les pâtes en prix d'achat de l'ordre de 10 à 15% qu'on ne va pas répercuter en intégralité sur le prix de vente", a expliqué Michel Biero. "Sur un paquet de pâtes, pour être concret, aujourd'hui vendu 45 centimes, demain il sera peut-être vendu 50 centimes", a-t-il indiqué, évoquant "10% d'augmentation".

Concernant les fruits et légumes , ils "ont déjà subi une augmentation fin de printemps - début d'été", à cause des "rendements très faibles" dus à la "météo catastrophique" du printemps, a poursuivi Michel Biero. Ces fruits et légumes "vont encore augmenter à la rentrée", a-t-il indiqué.

Cette pénurie relative de fruits et légumes va avoir un "effet cascade" sur d'autres produits, a souligné Michel Biero, évoquant notamment le cas de la confiture qui va "exploser", "parce qu'il n'y a plus suffisamment de fruits pour faire la confiture". Le directeur exécutif de Lidl a toutefois précisé qu'"on parlait toujours de quelques centimes" d'euros, "rien de dramatique".

"Après il y a d'autres augmentations, liées aux matières premières industrielles : le carton, le plastique, le métal, le coton...", produits "qui viennent essentiellement de Chine", a expliqué Michel Biero. Ces produits sont en "forte hausse" à cause de "gros gros problèmes logistiques" pour les acheminer. Une salade composée pourra ainsi voir son prix augmenter, non pas en raison des produits qui la composent, mais à cause du coût en hausse de son emballage, a ainsi prévenu Michel Biero.