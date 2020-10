Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pat Mahomes dompte les Patriots, Rodgers les Falcons Reuters • 06/10/2020 à 11:18









Pat Mahomes dompte les Patriots, Rodgers les Falcons par Adonis Vesin (iDalgo) Les champions en titre Kansas City ont réussi à se défaire des Patriots (26-10). La rencontre avait été repoussée de trois jours suite au contrôle positif de Cam Newton, le quarterback de New England. Elle a finalement eu lieu cette nuit. Patrick Mahomes, MVP 2018, a mis du temps avant de trouver la faille dans la défense adverse (6-3 à la pause). Finalement, Tyreek Hill et Mecole Hardman ont été servis par Mahomes dans la « end zone » pour offrir la victoire à la franchise du Missouri (26-10). Dans l'autre opposition de la nuit, les Packers de Green Bay continuent leur sans-faute contre les Atlanta Falcons grâce à quatre passes de touchdown signées Aaron Rodgers (27 passes réussies sur 33) pour un triplé de Robert Tonyan.

