Pastore-Cappa, la tête haute

So Foot fête ses 20 ans en vous offrant un podcast, Tellement Pied , qui vous dévoile les coulisses d'un article culte paru entre 2003 et 2023. Dans ce septième épisode, on vous raconte comment So Foot a obtenu la première interview de Javier Pastore à son arrivée au PSG en 2011 grâce à son ancien entraîneur, Angel Cappa.

Qui aurait cru que Javier Pastore donnerait sa première grosse interview française à un magazine comme So Foot , qui a maintes fois prouvé son amour pour le football, mais aussi pour l’humour noir, et dans lequel les photos de reportage étaient à l’époque prises par les journalistes eux-mêmes avec des appareils photos de vacanciers ? Pas So Foot , en tout cas. Encore moins le PSG, qui venait d’acheter El Flaco 42 millions d’euros. C’est pourtant exactement ce qui s’est passé, grâce à la partie biographique de Pierre Boisson en Argentine, à la ténacité de Javier Prieto Santos et, surtout, à l’engouement de l’ancien entraîneur de Pastore, Angel Cappa, à l’idée de mélanger football, culture et société aux côtés de son protégé.

Dans ce septième épisode de Tellement Pied , on vous raconte comment s’est mise en place cette interview croisée Pastore x Cappa intitulée « En France, on joue avec la tête baissée » et publiée dans le 92 e numéro de So Foot , sorti en décembre 2011. Une interview de 45 minutes plus une heure, garantie 0% langue de bois.…

RB et NP pour SOFOOT.com