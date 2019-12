Passionnée par les Vikings, cette association veut construire un drakkar de 24m de long

« Que reste-t-il de l'histoire des Vikings en Normandie ? A part le tombeau de Rollon dans la cathédrale de Rouen, une statue de 1911 à côté de l'église Saint-Ouen et des pierres runiques. Rien ! Rouen a choisi de valoriser Jeanne d'Arc, Caen a la légitimité pour parler de Guillaume le Conquérant, mais les Vikings sont les grands délaissés, pour ne pas dire les oubliés en Normandie, surtout à Rouen. »Forte de son slogan « Viking Spirit », l'association Les Enfants de Rollon, qui réunit une trentaine de « passionnés de leur terre », et son président, Gwenahel Thirel, ont bien l'intention de renverser le cours de l'Histoire.L'avocat, déjà auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, a lancé le projet de « construire un drakkar de 24 m de long, afin de l'exploiter ensuite comme une attraction touristique, avec des sorties sur la Seine ».Appel à toutes les bonnes volontésPour arriver à leurs fins, Les Enfants de Rollon se sont rapprochés de l'association Dreknor à Carentan (Manche) qui a déjà conçu une réplique d'un navire de ce type retrouvé à Gokstad, dans la région de Sandefjord en Norvège. « Ils nous ont donné les plans. Nous nous appuierons sur eux techniquement. Maintenant, pour bâtir ce snekkar, nous devons trouver un hangar sur les quais, quinze stères de bois de chênes, 6000 rivets, deux moteurs de 55 CV d'un coût de 30 000 euros et du lin pour tisser les voiles. »L'association a fait appel à la filière bois, tente de mobiliser toutes les énergies normandes, sollicite de grands partenaires et compte lancer un crowdfunding. Avec pour horizon, la prochaine Grande Armada, le fameux rassemblement de voiliers de Rouen, et une mise à l'eau d'ici à « deux ans maximum ».Esprit de conquête et d'aventureEn plus d'une mobilisation de bénévoles et de la mise en place d'un chantier d'insertion, Gwenahel Thirel compte sur ce projet pour faire retrouver aux Rouennais d'aujourd'hui « ...