Passez de Windows 7 à Windows 10 et profitez d'une remise inédite !

Pourquoi passer de Windows 7 à Windows 10 ?

Microsoft a stoppé les mises à jour de Windows 7, son système d'exploitation lancé en 2009, le 14 janvier dernier. Encore largement utilisé par des ordinateurs personnels et professionnels, il est possible de le mettre à jour gratuitement mais seulement si votre PC a une configuration suffisante, autrement il est préférable d'investir dans un nouvel ordinateur équipé de la dernière version Windows 10 afin d'éviter bugs, attaques de pirate ou crash.

Une opération de recyclage inédite

Le groupe Fnac Darty, qui s'attache au recyclage des ordinateurs en fin de cycle de vie, lance donc une opération inédite dans ses enseignes jusqu'à fin février 2020. En rapportant votre ancien PC portable sous Windows 7, bénéficiez d'une offre de remboursement exclusive allant jusqu'a 200 euros*. Obtenez cette remise pour l'acquisition d'un nouveau PC portable équipé de Windows 10 et d'un processeur Intelnull, plus rapide, sécurisé et économe en énergie. Vous contribuez aussi à économiser les ressources de la planète.

Engagé pour une économie plus circulaire

Le recyclage des appareils électriques et électroniques s'inscrit dans les démarches du groupe Fnac Darty en faveur d'une économie plus circulaire.

Depuis 1973, l'enseigne Darty s'engage à reprendre gratuitement l'appareil usagé de ses clients lorsqu'elle en livre un neuf à domicile. Tous ces objets collectés sont ensuite remis à des filières de recyclage spécialisées pour être soit réparés, soit réutilisés pièce par pièce. Depuis, le groupe Fnac Darty est devenu le 1er collecteur de déchets d'équipements électriques et électroniques de France. Un véritable engagement pour la planète !

Le saviez-vous ?

Le groupe Fnac Darty a collecté plus de 45 000 tonnes de déchets électriques et électroniques en 2019

