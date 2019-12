Passe d'armes Macron-Erdogan : pourquoi la Turquie reste membre de l'Otan

L'un estime que l'Otan est en état de « mort cérébrale », l'autre lui réplique qu'il a plutôt intérêt à s'inquiéter de sa propre santé. C'est dire si les retrouvailles entre Emmanuel Macron et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, ce mardi après-midi à Londres à l'occasion du sommet de l'organisation politico-militaire, s'annoncent musclées.Au point de remettre en cause près de 70 ans de présence de la Turquie dans l'Otan, créée après la Seconde Guerre mondiale ? C'est ce que demandent régulièrement en France plusieurs responsables ou anciens hauts dirigeants, comme François Hollande.« Comment admettre qu'un pays qui est dans une alliance avec nous puisse attaquer une force qui a été notre principal partenaire contre Daech. Donc la question de la relation de la Turquie avec l'Otan est posée », assénait notamment l'ancien chef de l'Etat dans le Parisien le 9 octobre dernier, au moment du déclenchement de l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie.La Turquie dans l'Otan, « un moindre mal »Une séparation ne semble toutefois pas du tout être dans les intentions immédiates d'Emmanuel Macron et de la diplomatie française. Le chef de l'Etat souhaite avant tout « réveiller » l'Otan et lancer un débat sur son fonctionnement. La Turquie membre de cette organisation, ce « n'est pas forcément très moral, ni très agréable, mais c'est un moindre mal », estime aussi François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique.Le pays à cheval sur l'Europe et l'Asie a intégré l'Alliance en 1952. À l'époque, le but pour les Occidentaux était de « contrer l'influence soviétique », rappelle Didier Billion, chercheur à l'IRIS et spécialiste de la Turquie. « Certains pays considéraient déjà que la Turquie n'avait rien à y faire. Mais la logique stratégique a prévalu », poursuit l'expert. Depuis, cette appartenance de la ...