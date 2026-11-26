Passe d'armes entre Macron et Le Pen en plein débat sur le budget européen

Le président du Conseil européen Antonio Costa (g) et le président français Emmanuel Macron, lors de l'examen du buget de l'UE à Bruxelles, le 26 novembre 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La campagne présidentielle française s'est invitée jeudi dans les discussions sur le prochain budget de l'UE à Bruxelles, le président Emmanuel Macron critiquant la "drôle d'arrogance" de Marine Le Pen, qui veut avoir voix au chapitre.

Il n'y aura pas d'accord avant le sommet du 17 décembre entre les dirigeants européens, qui mènent des tractations budgétaires périlleuses, avec dans toutes les têtes, la possible victoire de l'extrême droite en France.

En jeu: les centaines de milliards d'euros qui régiront les grandes priorités de l'UE jusqu'en 2034, de l'agriculture à la défense, de la compétitivité à l'immigration, en passant par le soutien à l'Ukraine.

Autant de questions que les Vingt-Sept souhaitent trancher d'ici Noël.

Car 2027 sera une année d'élections dans une kyrielle de pays, dont l'Italie et la Pologne, avec la France en tête d'affiche. Ce qui, à leurs yeux, risque de rendre toutes les discussions plus difficiles.

Faute de perspectives d'un accord immédiat, c'est la passe d'armes à distance entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, favorite pour lui succéder, qui a pris le dessus jeudi.

La candidate du Rassemblement national a accusé le président de s'adonner à de "basses manœuvres politiciennes" et d'"empêcher l'expression démocratique du peuple français" en voulant verrouiller le budget européen avant l'élection présidentielle.

Elle promet en cas de victoire de sabrer dans la contribution financière de Paris à l'UE et d'arrêter au bout de six mois l'aide à l'Ukraine.

A Bruxelles, Emmanuel Macron a quant à lui prévenu que "s'il n'y a pas d'accord au 31 décembre" sur le budget de l'UE, "alors les discussions seront reprises au deuxième semestre de l'année", après l'élection du futur président français.

"Je ne pense pas que ce soit la solution préférable pour l'Europe", a-t-il toutefois ajouté lors d'une conférence de presse, critiquant au passage "la drôle d'arrogance" de Marine Le Pen qui pense être "déjà en charge du destin de la France".

"Nous n'en resterons pas là"

Fixé au départ à 2.000 milliards d'euros pour sept ans, ce budget européen a déjà été revu plusieurs fois à la baisse. La dernière version prévoit un coup de rabot de plus de 200 milliards d'euros.

Le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à bruxelles, le 26 novembre 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Ces coupes constituent une "erreur stratégique" avec le risque de "décrochage" des investissements européens par rapport à la Chine et aux Etats-Unis, a estimé Emmanuel Macron jeudi soir.

La France défend un budget plus "ambitieux" et des pays comme la Pologne, l'Italie ou l'Espagne réclament aussi plus de fonds, que ce soit pour l'agriculture ou la cohésion sociale et territoriale.

Concernant le dossier explosif de la politique agricole commune, très sensible en France, Emmanuel Macron promet de se battre pour préserver intégralement son montant actuel.

Des agriculteurs manifestent à Bruxelles, le 26 novembre 2026 ( BELGA / EMILE WINDAL )

Quelques centaines d'agriculteurs étaient d'ailleurs mobilisés jeudi à Bruxelles pour défendre ces financements.

Dans l'autre camp, les "frugaux", emmenés par l'Allemagne, réclament des coupes budgétaires supplémentaires et veulent donner la priorité à la défense et à la lutte contre l'immigration.

Une réduction de 200 milliards d'euros est une "limite basse", "nous n'en resterons pas là", a lancé le chancelier allemand Friedrich Merz, tout en se disant "confiant" sur la perspective d'un accord lors du sommet "intense" prévu en décembre.

Le chancelier allemand Friedrich Merz lors d'une conférence de presse à Beuxelles, le 26 novembre 2026 ( AFP / JOHN THYS )

Le chancelier a aussi subordonné tout accord budgétaire à la participation "sans exception" des pays de l'UE au financement de l'Ukraine.

Une attaque directe contre la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, réticents à aider financièrement Kiev.

Le président du Conseil européen Antonio Costa a lui insisté sur l'urgence de s'accorder, appelant les dirigeants à débattre avec "un sens du compromis".