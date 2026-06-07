Passe d'armes Diallo-Labrune-Lafon

Diallo-Labrune, round 1. Présent à l’Assemblée générale de la FFF et fier du bilan d’un foot français pourtant en crise, Vincent Labrune n’est pas du genre à se remettre en questions. Le président de la LFP a décidé de critiquer en bonne et due forme la proposition de loi sur l’organisation, la gestion et le financement du sport professionnel, entré en discussions à l’Assemblée nationale après la publication du rapport Lafon-Savin, présenté (déjà) en 2024.

Une proposition de loi « à amender » ou « indispensable et urgente » ?

Celui-ci pointe du doigt la mauvaise gestion du foot français, mais qu’importe. Pour Labrune, ce texte, qui aurait du être discuté avant l’été à à l’Assemblée nationale, n’est pas présentable . L’ancien président de l’OM prévient le personnel politique : « Il y a deux solutions, soit le texte va devant l’Assemblée et le football professionnel ira uni avec la Fédération se battre pied à pied pour l’amender et le rendre un peu plus convenable. Soit il n’est pas inscrit et ce ne sera pas la fin du monde, a-t-il souligné, comme le rapporte L’Équipe. On travaillera à la rentrée sur un projet de réforme alternatif. » …

UL pour SOFOOT.com