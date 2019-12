Passation de pouvoirs : muet sur son «affaire», Delevoye s'enorgueillit de son bilan

« Courageux », « loyal », « passionné »... et bavard. Ce mercredi matin, en quittant définitivement son poste de haut-commissaire aux Retraites, équivalent d'un secrétariat d'Etat, Jean-Paul Delevoye a longuement évoqué le travail de concertation qu'il a réalisé ces deux dernières années pour aboutir au projet de réforme actuel.Le nouveau secrétaire d'Etat aux Retraites, Laurent Pietraszewski, a promis de s'inscrire dans la « continuité », et pour cause : c'est presque Jean-Paul Delevoye qui l'a désigné puisqu'il l'a formé en le choisissant comme parlementaire ambassadeur. L'ancien ministre chiraquien lui lègue aussi son cabinet, pour la bonne poursuite du dossier. « Il n'y a pas de rupture au moment où (le gouvernement est) en train d'écrire la loi », a appuyé Jean-Paul Delevoye.Longuement, pendant près de quinze minutes, l'ancien haut-commissaire a dressé le bilan de son travail de concertation, et l'esprit de concorde qu'il avait voulu y insuffler.«Tu verras, Laurent... »« Tu verras Laurent, il y a des dizaines et des dizaines de groupes de réflexion qui ont, au travers, de ce projet trouvé un épanouissement supplémentaire parce qu'ils avaient la conviction de travailler sur un projet pour le futur dans une société trop souvent tiraillée par le ressentiment », a-t-il, par exemple, expliqué.« Chacun mesure le poids de la décision que vous avez prise, je sais ce qu'elle représente pour le grand serviteur de l'Etat que vous êtes et j'en prends acte », avait salué la ministre de la Santé Agnès Buzyn au tout début de la cérémonie. Jean-Paul Delevoye n'a pas consacré un mot à ses « oublis » de fonctions, de rémunération, et peut-être de patrimoine, dans sa déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique. Ni un regret.Dans son communiqué annonçant sa démission, lundi, l'ex-maire de Bapaume avait dénoncé les « attaques violentes » et ...