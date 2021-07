Pass sanitaire : vers un "no man's land" juridique pour les salariés?

Telle est la crainte du président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), François Asselin.

(illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Après un week-end de débats houleux au Parlement, députés et sénateurs ont validé le projet de loi qui étend le pass sanitaire et impose l'obligation vaccinale aux soignants, avec plus de 2.300 amendements à la clé. Parmi eux, l'obligation pour les salariés de nombreux secteurs de disposer d'un pass sanitaire à compter du 30 août. Un salarié sans justificatif sera ainsi suspendu, sans salaire.

Si la situation perdure plus de trois jours, la personne sera convoquée pour un entretien afin d'examiner "les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation" sur un poste non soumis à l'obligation du pass.

"Je ne sais pas trop comment tout cela peut se gérer concrètement".

Interrogé sur la question à l'antenne de franceinfo , le président de la CPME a fait part de ses doutes sur la stabilité juridique et économique de ces mesures. "Il y a toujours des éléments qui vont être sujets à discussion. Suivant la nature de votre contrat de travail, que vous soyez en CDI ou contrats d'intérim, votre contrat peut être rompu. Si vous êtes en CDI, contrat à durée indéterminée, votre contrat de travail est suspendu sans rémunération. Je ne sais pas trop comment tout cela peut se gérer concrètement", a t-il commenté, lundi 26 juillet.

Graphique montrant l'évolution des hospitalisations et des réanimations en France, au 25 juillet ( AFP / )

François Asselin évoque également son interrogation sur le cas de figure d'un salarié qui ne remplirait pas cette obligation. "Il n'a pas droit au chômage, il n'a pas le droit de travailler ailleurs. Et vous êtes dans un temps suspendu. Une sorte de no man's land où, d'un côté, vous n'avez pas de sécurité économique, de l'autre côté, vous n'avez pas de sécurité juridique", s'inquiète t-il.

"Si l'employeur était tenté par débuter une procédure de licenciement, sur quel motif pourrait-il appuyer cette procédure? Nous ne le savons pas. Tout cela mérite bien sûr une analyse juridique. Ce que nous allons attendre maintenant du gouvernement, c'est que tout cela puisse être potentiellement précisé par décret", espère t-il.

Le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 5 août sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit notamment l'extension controversée du pass sanitaire et qui a été adoptée dimanche soir par le Parlement.