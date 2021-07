Pass sanitaire: Ruffin (LFI) appelle à "poser les limites," face au pouvoir "qui abuse"

Le député LFI François Ruffin à l'Assemblée nationale le 3 décembre 2019 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le député de la France insoumise François Ruffin, a appelé vendredi à "poser les limites" face au pouvoir qui "abuse", invitant notamment à manifester contre le pass sanitaire.

"Montesquieu disait: +C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites", a cité François Ruffin sur RMC et BFMTV.

Actuellement "le pouvoir abuse de cette monarchie absolue, il doit trouver une limite, et la limite qu'il doit trouver en face, c'est nous", a-t-il expliqué, appelant les Français - "sous une forme, ou une autre, la manifestation en est une"-, à "poser les limites comme le réclamait Montesquieu".

"Je vais me bagarrer à l'Assemblée nationale, on va en faire un point de contestation", a-t-il affirmé, invitant "aux manifestations" et aux "tribunes".

Même s'il a fait le choix "pour avoir une vie plus tranquille", d'être vacciné, "ce qui se passe n'est pas normal", affirme-t-il.

Dénonçant un président de la République qui avait "dit que la vaccination ne serait pas obligatoire", et qui finalement "apparait un lundi soir et qui en 10 minutes bouleverse la vie des Français", François Ruffin a déploré que la population soit "ballottée au gré des décisions d'un seul homme".

"Je vis ça comme une humiliation", a-t-il affirmé.

Le député européen insoumis Manuel Bompard, a de son côté considéré sur RFI, qu'il y avait "une menace sur nos libertés individuelles", avec le pass sanitaire, jugeant que l'intervention du président de la République était "d'une brutalité inouïe".

Les deux élus insoumis ont par ailleurs réclamé la généralisation des purificateurs d'air dans les écoles, l'augmentation du nombre de lits dans les hôpitaux, et la levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins.

