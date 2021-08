Pass sanitaire : les restaurateurs reçus le 30 août par l'exécutif pour "faire le point financier"

L'Umih, qui estime que le dispositif aura un impact sur les chiffres d'affaires, demande un prolongement des aides de l'Etat.

Vérifications de pass sanitaires dans un restaurant de Strasbourg. ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Alors que le pass sanitaire est entré en vigueur lundi dans les bars et les restaurants, les professionnels du secteur s'inquiètent. Selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), le dispositif aura un impact sur les chiffres d'affaires des établissements. L'Umih demande donc un prolongement des aides de l'Etat, mettant en avant les embauches supplémentaires nécessaires pour contrôler les pass, la baisse anticipée de la fréquentation due à la mesure et les menaces auxquels les restaurateurs s'exposent.

Une anticipation des difficultés tempérée par Alain Griset, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises. "Dans la plupart des restaurants, les équipes en place pourront très facilement assurer cette responsabilité. Le contrôle du pass ne demande que quelques secondes, je ne pense pas que cela puisse mettre en danger le fonctionnement de l'établissement", a-t-il souligné lundi 9 août sur BFMTV .

"La période entre aujourd'hui et le 30 août nous permettra d'évaluer la perte de chiffre d'affaires. Le 30 août, nous avons dit avec (le ministre de l'Economie) Bruno Le Maire que nous allions recevoir l'ensemble des professionnels pour faire le point financier avec eux et prendre les décisions nécessaires pour les accompagner", a ensuite rappelé le ministre qui a affirmé que le gouvernement allait être "à l'écoute".

"L'engagement du gouvernement est d'être aux côtés des restaurateurs sur le plan financier et sur le plan opérationnel", a insisté Alain Griset, rappelant que depuis la levée des restrictions en mai et juin, l'Etat avait continué d'accompagner les établissements qui avaient perdu du chiffre d'affaires.

"L'objectif pour l'instant, c'est la réussite de ce pass. Pour tous les restaurateurs, cette réussite signifie qu'ils continuent à exercer leur métier. Leur demande était de pouvoir ouvrir, aujourd'hui c'est le cas parce qu'il y a le pass", a encore souligné le ministre.