Pass sanitaire: la SNCF veut multiplier les contrôles en amont et en gare

A la gare de Bordeaux, le 25 novembre 2021 ( AFP / Philippe LOPEZ )

La SNCF va multiplier les contrôles de pass sanitaires en gare et incite les voyageurs à le présenter en ligne, en amont du trajet, a indiqué l'opérateur vendredi.

Environ 400.000 contrôles sont effectués chaque semaine sur les grandes lignes, soit un train sur quatre. Quelque 1% de voyageurs en moyenne se présentent sans pass.

A quelques jours des grands départs pour les vacances de Noël, la SNCF va intensifier ces contrôles pour toucher un train sur trois.

"Cela nous obligera à renforcer nos moyens de contrôle", a souligné Alain Krakovitch, directeur de Voyages SNCF, lors d'une conférence de presse en Gare de l'Est.

5.000 personnes sont déjà mobilisées chaque mois pour les contrôles dans les 20 grandes gares du réseau, notamment via des prestataires, a précisé Eliane Barbosa, directrice des opérations chez SNCF Gares & Connexions.

Pour fluidifier les passages en gare, les voyageurs sont incités par mail et SMS à présenter leur pass sanitaire avant leur voyage sur le site "Prêt à voyager", sur smartphone ou sur ordinateur.

Un encart vert, au-dessus du QR Code de leur billet virtuel, garantira alors qu'ils ont bien leur pass. Ils pourront éviter la queue en gare et aller directement au portique, qui contrôle ainsi leur billet et leur pass en même temps.

Depuis son lancement au mois d'août, 50.000 personnes utilisent ce dispositif chaque semaine.

Dans les halls de gare, des équipes mobiles distribuent aussi chaque semaine à 70.000 voyageurs un bracelet en échange de la présentation de leur pass. Comme en boîte de nuit, il leur permet aussi d'éviter la queue devant le quai.300.000 sont contrôlés avant d'accéder au train.

"On veut rentrer dans une forme de cercle vertueux pour que de plus en plus de personnes fassent cette combinaison" entre billet et pass sanitaire, a souligné M.Krakovitch. "Si tout le monde a ce pass, on n'aura plus besoin de faire des contrôles en amont des portiques".

A la gare de l'Est vendredi matin, plus de 1.100 passagers ont été doublement contrôlés par cinq agents en une demi-heure, avant d'accéder à leur train pour Strasbourg.Quelques "gilets bleus" distribuaient des bracelets dans le hall central.

"On va renforcer la vigilance: la 5e vague est là", a souligné Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. "On n'a pas vu de baisse du trafic à cause du pass sanitaire (...) Notre défi aujourd'hui est de continuer à fluidifier le parcours du voyageur".

Dans les trains, le bar reste ouvert pour le moment, mais il est de nouveau interdit de consommer sur place.

