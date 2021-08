Pass sanitaire : la résignation des centres commerciaux

Les contrôles pourraient concerner plus de 300 centres à travers la France, faisant craindre une rentrée difficile à gérer.

(illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Dans un avis rendu jeudi 5 août, le Conseil constitutionnel a validé l'extension du pass sanitaire à certains centres commerciaux "au-delà d'un certain seuil défini par décret" et si "la gravité des risques de contamination" à l'échelle d'un département le justifie.

L'autorité préfectorale pourra ainsi mettre en place le pass sanitaire dans les grands magasins et centres commerciaux tout en garantissant "l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu'aux moyens de transport accessibles dans l'enceinte de ces magasins et centres", selon la loi adoptée le 25 juillet par le Parlement et validée par le Conseil Constitutionnel.

Certains centres commerciaux devront ainsi malgré leurs réticences demander le pass sanitaire à leurs clients à partir de la semaine prochaine. "C'est une déception", pour le délégué général du Conseil national des centres commerciaux (CNCC) Gontran Thüring, qui estime qu'il s'agit "d'une mesure discriminatoire qui ne concerne pas tous les centres commerciaux".

Des milliers d'agents de sécurité en plus?

La mise en place du pass sera laissée à la discrétion des préfets en fonction de la situation sanitaire du département. Le seuil des commerces concernés doit encore être défini par décret mais le gouvernement avait annoncé mi-juillet que seuls les établissements d'une superficie supérieure à 20.000 mètres carrés devraient être concernés.

"Cela représente 350 centres commerciaux en France", a expliqué Gontran Thüring, "soit 5.000 agents de sécurité supplémentaires" pour gérer les contrôles à la veille "de la rentrée (scolaire) qui est une période de forte activité des centres commerciaux". "La rentrée risque d'être compliquée à gérer", confirme Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du Commerce qui estime qu'il faudra "des compensations pour les magasins concernés".

Graphique montrant l'évolution des hospitalisations et des réanimations en France, au 5 août ( AFP / )

"Il reste beaucoup de points à éclaircir", selon Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. "Il faut attendre la loi, les décrets d'application puis enfin les arrêtés préfectoraux qui désigneront les centres commerciaux et grands magasins visés. Pas simple", a-t-il détaillé.

Lundi le pass sanitaire sera également demandé pour les cafés et restaurants. "Cela va être une contrainte supplémentaire pour nos entreprises", a déclaré Stéphane Manigold, à la tête du groupe Eclore, qui détient plusieurs restaurants parisiens. "Tant que les contraintes pèsent, le 'quoi qu'il en coûte' doit s'appliquer", a-t-il ajouté.

Le gouvernement veut appliquer cette mesure dès lundi 9 août, de même que dans les cafés, les restaurants, les trains longue distance et les foires et salons professionnels, notamment.