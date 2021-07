Pass sanitaire dans les transports : les billets remboursés en cas de test Covid positif, assure Jean-Baptiste Djebbari

L'extension du pass sanitaire aux transports de longue distance doit entrer en vigueur "entre le 7 et le 10 août".

( AFP / DAMIEN MEYER )

Alors qu'il ne sera bientôt plus possible de voyager en avion ou en TGV sans pass sanitaire - c'est-à-dire un certificat de vaccination complet ou un test Covid négatif - , une question restait en suspens : sera-t-il possible de se faire rembourser des billets de train si l'on fait un test de dépistage qui s'avère positif ?

Interrogé sur la question, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari s'est montré rassurant. "Si vous réservez un billet pour aller à Marseille par exemple et que vous êtes déclaré positif entre-temps, la SNCF s'engage à rembourser le billet de train", a-t-il affirmé sur BFMTV et RMC mercredi 28 juillet. "La même chose s'applique pour les avions", a-t-il ajouté.

Adoptée par le Parlement dans la nuit de dimanche à lundi, l'extension du pass sanitaire aux transports de longue distance entrera en vigueur "entre le 7 et le 10 août", a par ailleurs indiqué le ministre. Sont concernés les vols domestiques, les trajets en TGV, Intercités et trains de nuit ainsi que les voyages en car inter-régionaux.