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Pas touche à Akliouche
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 20:58

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Pas touche à Akliouche

Pas touche à Akliouche

Pointé du doigt pour sa discrétion depuis son arrivée, Maghnes Akliouche a enfin lancé son aventure avec le PSG contre Le Mans samedi. Une belle réponse au lendemain d'une trêve peu convaincante avec l'équipe de France.

Maghnes Akliouche est un joueur dont le grand public, et les médias, peinent encore à classer. Immense talent, espoir pour l’avenir, ou « simple » bon joueur français dont les performances ressortent dans le cinquième championnat du monde ? Sa trêve internationale avec les Bleus donnait envie de sélectionner la troisième réponse.

Convoqué par Zinédine Zidane pour son premier rassemblement, Akliouche retrouvait l’équipe de France, quelques mois après l’odyssée du Mondial en Amérique. Pourtant, ses performances automnales laissaient penser qu’il était, comme le club des cinq, un nouveau chez les Bleus. Ses 77 minutes contre la Belgique à l’aller ont été teintées d’envie, mais les millions de Français devant leurs téloches n’ont sans doute pas repensé à sa prestation au moment d’aller pioncer. Puis, au retour, une heure sur la pelouse du Stade de France qui n’a pas convaincu. Ce soir-là, le natif de Seine-Saint-Denis a manqué de précision dans les petits espaces avant de poser ses fesses sur le banc pour regarder ses coéquipiers écraser les Diables rouges sans lui.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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