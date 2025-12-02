Pas question de toucher au fonctionnement du livret A, assure Roland Lescure

Le ministre l'Économie et des Finances, Roland Lescure, quitte le palais de l'Élysée après le Conseil des ministres hebdomadaire, à Paris, le 2 décembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure a assuré mardi que le gouvernement "n'envisageait absolument pas" de toucher au fonctionnement du Livret A, que suggère de modifier le Conseil des prélèvements obligatoires, un organisme rattaché à la Cour des Comptes.

"Les recommandations rendues publiques hier n’engagent que la Cour des comptes et ne constituent en aucun cas la position du Gouvernement", assure-t-il dans un message posté sur le réseau social Bluesky.

Dans un rapport présenté lundi, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) suggère de nombreuses pistes pour réformer la fiscalité du patrimoine, et notamment de modifier les plafonds des livrets d'épargne réglementée (Livret A, livret d'Epargne Populaire-LEP...), en soumettant à l'impôt ce qui dépasserait du plafond.

Cela permettrait, selon le CPO, d'inciter à réorienter l'épargne populaire vers des investissements qu'il juge plus efficaces pour l'économie.

"Le Gouvernement n’envisage absolument pas de toucher au fonctionnement du Livret A : ni à travers une réduction de son plafond, ni par une fiscalisation, y compris partielle", assure M. Lescure.

Pour lui, le Livret A est "un produit d’épargne populaire essentiel, qui joue un rôle déterminant dans le financement du logement social et du renouvellement urbain", et "il constitue un outil central pour soutenir les ménages qui en ont le plus besoin".

"S’agissant des préoccupations exprimées sur le pouvoir d’achat", M. Lescure rappelle dans son message toutes les mesures "fortes" qu'avait prise le gouvernement pour lutter contre l'inflation ces dernières années, comme le bouclier tarifaire ou les chèques énergie.

Le sujet est inflammable politiquement. Le ministre bataille ainsi verbalement depuis plusieurs jours avec le RN, dont le président Jordan Bardella a appelé ses partisans à "se mobiliser" contre un projet de hausse des certificats d'économie d'énergie (CEE).

Celui-ci fera monter les prix du carburant à la pompe de 4 à 6 centimes par litre en janvier, a prévenu mercredi l'Union française des industries pétrolières (Ufip).

Rappelant que les CEE financent la transition écologique des moins aisés, M. Lescure a accusé M. Bardella, "de ne pas savoir de quoi il parle ou de mentir comme un arracheur de dents", samedi sur BFMTV.

"S'il veut relayer la communication (des pétroliers) il peut le faire, mais il devrait plutôt utiliser la relation qu'il a avec eux pour les convaincre de ne pas augmenter les prix" du carburant, avait-il lancé.