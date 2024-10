"Pas les moyens": les Pékinois ne voient pas la reprise économique arriver

Deux hommes se tiennent debout dans un quartier commercial, à Pékin, le 4 octobre 2024. ( AFP / GREG BAKER )

"C'est très difficile de gagner de l'argent": les Pékinois étaient sceptiques vendredi quant à une amélioration rapide de la situation économique, après la publication par la Chine de sa pire croissance trimestrielle depuis début 2023.

Face à l'incertitude économique, à la crise dans l'immobilier, les ménages dépensent moins et l'activité des entreprises est freinée. Résultat: la hausse du PIB, pour la période juillet-septembre, était de seulement 4,6% sur un an.

Les autorités ont lancé plusieurs salves de mesures ces derniers mois, dont des réductions de taux pour les prêts immobiliers existants ou encore des apports de liquidités pour les entreprises. Mais leur effet se fait attendre.

"La situation économique fait que c'est très difficile de gagner de l'argent en ce moment", déclare à l'AFP Wang Youlong, un chauffeur d'autocar de 52 ans, en train de faire une pause avant de récupérer un groupe de touristes étrangers.

"Mon salaire est vraiment bas et parfois (l'entreprise) ne me le verse pas en temps et en heure", souligne-t-il.

Beaucoup de personnes interrogées espèrent que les mesures de relance permettront enfin de remettre l'activité sur les rails. Mais l'impression de beaucoup d'analystes économiques est que les autorités n'en font pas encore assez.

- Insécurité de l'emploi -

Le marché de l'emploi est "compliqué" pour tout le monde actuellement, selon Wang Youlong.

Son fils a récemment été contraint d'accepter une réduction de salaire de 3.000 yuans (390 euros) par mois, sans garantie de ne pas être licencié au final, explique-t-il à l'AFP.

"Aujourd'hui, tu as un travail. Mais tu ne sais pas si on te gardera demain", soupire-t-il.

Dans son annonce vendredi du chiffre de la croissance, le Bureau national des statistiques (BNS) a fait état d'un "environnement extérieur compliqué" et de "nouveaux problèmes de développement économique" en Chine.

Les mesures dévoilées le mois dernier, les plus importantes depuis plusieurs années, visaient à relancer la consommation et à remédier à la crise dans l'immobilier.

Mais après une envolée en Bourse, l'optimisme est retombé devant des promesses et des politiques jugées pas assez fortes par les marchés.

Wang Youlong dit n'avoir constaté aucune amélioration dans sa vie quotidienne.

"Je ne vous parle même pas d'acheter un logement à Pékin. Même dans ma ville natale" où l'immobilier est moins cher "on n'a pas les moyens de s'en payer un", souligne-t-il.

- "Je veux économiser" -

Beaucoup de Pékinois disent à l'AFP limiter leurs dépenses.

Une vendeuse de 25 ans, Mme Wang, déclare acheter des produits chers "moins souvent qu'auparavant". "Je veux économiser un peu d'argent", souligne-t-elle.

D'autres personnes interrogées se montrent plus optimistes.

"Personnellement, je ne sens pas de changement", déclare à l'AFP Shiyi, qui travaille pour une entreprise spécialisée dans les vidéos courtes en ligne.

"Le secteur dans lequel j'évolue est toujours en plein essor. Donc il y a des répercussions certes, mais pas trop", explique-t-elle.

Elle dit tout de même limiter les grosses dépenses.

Les prix de l'immobilier, qui ont fortement baissé ces dernières années, "sont assez alléchants en ce moment, mais je veux d'abord gagner plus d'argent" avant d'acheter, déclare-t-elle.

Selon M. Liu, un employé du secteur pharmaceutique âgé de 55 ans, "l'économie aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a cinq ou 10 ans" lorsque la croissance était bien plus forte.

"J'espère que la situation économique va s'améliorer. Mais je ne peux pas dire si ce sera le cas ou pas", souligne-t-il.