Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas le moment d'enquêter sur l'OMS, juge Macron Reuters • 22/04/2020 à 14:20









PAS LE MOMENT D'ENQUÊTER SUR L'OMS, JUGE MACRON PARIS (Reuters) - Ce n'est pas le moment d'ouvrir une enquête sur l'attitude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) face à l'épidémie de coronavirus, a estimé Emmanuel Macron lors d'un entretien avec le Premier ministre australien Scott Morrison, a-t-on appris mercredi à l'Elysée. Le chef de l'Etat a reconnu qu'il y avait eu des problèmes au départ, mais a jugé "que l'urgence est à la cohésion et que ce n'est pas le moment de parler de cela maintenant", tout en réaffirmant le besoin de transparence, a-t-on déclaré. Scott Morrison s'est prononcé pour l'ouverture d'une enquête internationale lors d'entretiens téléphoniques avec les dirigeants américains, français et allemand, selon son gouvernement. Donald Trump a ordonné la suspension de la contribution américaine au budget de l'OMS, qu'il a jugée trop "sino-centrée". (Michel Rose; version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.