Pas de vilaine surprise pour Rennes, Dijon, Angers et Montpellier qui filent en huitième par Hugo Chalmin (iDalgo) Les pensionnaires de Ligue 1 ont assuré ce dimanche pour se qualifier en huitième de finale de la Coupe de France. À commencer par Montpellier face au Stade Malherbe de Caen. Les Héraultais, bien aidés par l'expulsion de Jessy Pi à la 43ème minute, ont disposé facilement des Normands en s'imposant 5 à 0. Même score pour le DFCO. Les Dijonais ont géré à domicile contre Nîmes 5-0. Après leur ouverture du score sur penalty à la 18ème minute, les Bourguignons accélèrent dans le dernier quart d'heure de la rencontre en inscrivant quatre buts. Du côté de Rouen, Angers, 10ème de Ligue 1, assure un succès 1-4 grâce notamment à un doublé d'El Melali. Quant au Stade Rennais, il repart victorieux du Stade Parsemain où il affrontait une très belle équipe de l'Athlético Marseille. Malgré une interruption de la partie à la 83ème minute en raison du comportement de certains supporters marseillais, les hommes de Julien Stephan accèdent aux huitièmes de finale avec leur victoire 0-2.

