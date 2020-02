Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de vainqueur entre le Bayern et Leipzig Reuters • 09/02/2020 à 20:19









Pas de vainqueur entre le Bayern et Leipzig par Samuel Martin (iDalgo) Le Bayern et le RB Leipzig avaient l'occasion de prendre de l'avance en cas de victoire dans le choc de la 21e journée de Bundesliga. Mais aucune des deux formations n'est parvenu à prendre l'avantage sur l'autre (0-0). Après 8 succès de suite toutes compétitions confondues en match officiel, les Bavarois doivent se contenter d'un match nul qui les maintient à la tête du championnat avec 1 point de différence sur leurs adversaires du soir. Dans une rencontre équilibrée, aucun des deux meilleurs buteurs de l'élite allemande n'a réussi à faire trembler les filets. Buteur lors des quatre dernières sorties des champions en titre, Robert Lewandowski a aujourd'hui butté sur Gulasci (40'). Même constat pour Werner qui à manquer d'ouvrir le score à la 48e minute de jeu, contré au dernier moment par un défenseur adverse. A noter que Lucas Hernandez est rentré en jeu, après 4 mois de blessure.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.