Pas de vainqueur dans le derby de Turin

Torino 0-0 Juventus

Mou, ce Derby della Mole.

Cela fait quelques saisons que Turin n’est plus la capitale du spectacle en Italie. Ce samedi en a encore donné la preuve avec un match nul et vierge entre le Torino et la Juventus (0-0). Les Bianconeri ont bien dominé la première période et Dušan Vlahović aurait pu rapidement ouvrir le score après un caviar de Federico Chiesa, mais sa frappe n’a pas trouvé autre chose que le montant (7 e ). L’attaquant serbe a aussi eu une seconde chance à la demi-heure de jeu, mais il a bégayé face à l’excellente sortie de son compatriote Vanja Milinković-Savić.…

LT pour SOFOOT.com