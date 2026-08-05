Pas de vainqueur dans le derby amical milanais

La rivalité, même à 13 000 kilomètres. Ce mercredi, les deux clubs de Milan se sont affrontés en match amical , non pas à San Siro pour une fois, mais à l’Optus Stadium de Perth . Une rencontre marquée par l’hommage rendu à Franco Baresi, mort le vendredi 31 juillet à l’âge de 66 ans. Réunies autour d’un maillot floqué du numéro 6 placé sur le rond central, les deux équipes ont observé une minute de silence avant le coup d’envoi , puis se sont arrêtées à la sixième minute pour l’applaudir.

Les deux formations étaient largement remaniées, avec plusieurs mondialistes laissés sur le banc ou absents . Côté milanais, Mike Maignan et Adrien Rabiot, demi-finalistes avec les Bleus, n’étaient pas présents. L’Inter devait, de son côté, faire sans son vice-champion du monde Lautaro Martínez. Une première période de préparation, donc, avec quelques occasions de part et d’autre et même un poteau de Yunus Musah, mais aucun but.…

MJ pour SOFOOT.com