 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pas de vainqueur dans le derby amical milanais
information fournie par So Foot 05/08/2026 à 17:02
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Pas de vainqueur dans le derby amical milanais

Pas de vainqueur dans le derby amical milanais

La rivalité, même à 13 000 kilomètres. Ce mercredi, les deux clubs de Milan se sont affrontés en match amical , non pas à San Siro pour une fois, mais à l’Optus Stadium de Perth . Une rencontre marquée par l’hommage rendu à Franco Baresi, mort le vendredi 31 juillet à l’âge de 66 ans. Réunies autour d’un maillot floqué du numéro 6 placé sur le rond central, les deux équipes ont observé une minute de silence avant le coup d’envoi , puis se sont arrêtées à la sixième minute pour l’applaudir.

Les deux formations étaient largement remaniées, avec plusieurs mondialistes laissés sur le banc ou absents . Côté milanais, Mike Maignan et Adrien Rabiot, demi-finalistes avec les Bleus, n’étaient pas présents. L’Inter devait, de son côté, faire sans son vice-champion du monde Lautaro Martínez. Une première période de préparation, donc, avec quelques occasions de part et d’autre et même un poteau de Yunus Musah, mais aucun but.…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • 21 mois après, Mudryk a rejoué
    21 mois après, Mudryk a rejoué
    information fournie par So Foot 05.08.2026 17:09 

    Comme une nouvelle recrue. Pour la première fois depuis le 28 novembre 2024, un sombre jeudi soir de Ligue Conférence en Allemagne à Heidenheim, Mykhailo Mudryk (25 ans) a participé à une rencontre avec Chelsea . Écarté des terrains plusieurs mois pour son affaire ... Lire la suite

  • Salah accueilli en héros en Turquie
    Salah accueilli en héros en Turquie
    information fournie par So Foot 05.08.2026 17:05 

    Un Pharaon accueilli en dieu vivant en Turquie. Arrivé ce mercredi à l’aéroport d’Istanbul pour signer son contrat avec le Trabzonspor , Mohamed Salah a été reçu à l’aéroport avec beaucoup de ferveur par les supporters du club turc . L’homme qui touchera un salaire ... Lire la suite

  • Un ancien de la Juventus et de Troyes signe à Brest pour renforcer le milieu de terrain
    Un ancien de la Juventus et de Troyes signe à Brest pour renforcer le milieu de terrain
    information fournie par So Foot 05.08.2026 16:05 

    Box-to-box de chaussures. Le Stade brestois a trouvé chaussure à son pied en recrutant Joseph Nonge , milieu de terrain belge de 21 ans, qui signe pour les trois prochaines saisons, plus une en option. Après avoir fait toutes les sélections jeunes des Diablotins ... Lire la suite

  • Le transfert de Cristian Romero à l’Inter bloqué par… Pavard
    Le transfert de Cristian Romero à l’Inter bloqué par… Pavard
    information fournie par So Foot 05.08.2026 16:01 

    Un champion du monde pour en remplacer un autre ? C’est ce que cherche à faire l’Inter Milan pour renforcer son secteur défensif . Depuis quelques semaines, l’écurie italienne fait les yeux doux au droitier de Tottenham, Cristian Romero (28 ans). Mais selon la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank