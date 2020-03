Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de vainqueur dans le Classique Reuters • 22/03/2020 à 23:20









Pas de vainqueur dans le Classique par Victor Gatinel (iDalgo) Malgré l'arrêt de la Ligue 1 Conforma pour raisons sanitaires, le Classique entre l'OM et le PSG avait bien lieu ce soir. Canal +, diffuseur officiel de la rencontre, a proposé le match sous forme virtuelle. Le club olympien, représenté par Jordan "Roken" Camus, et Paris, défendu par Lucas « DaXe » Cuillerier, se sont séparés sur le score de 1-1. Un match spectaculaire où les gardiens ont dû s'employer pour préserver le score. Tout s'est joué en fin de première période. Neymar ouvre la marque à la 42e minute avant de voir Payet conclure un joli mouvement à trois initié avec Rongier et Benedetto juste avant la pause (45e). Le match nul semble logique tant les deux gamers se sont rendus coup pour coup.

