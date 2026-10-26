Pas de trophée pour l'OM...
Foutue Espagne. Si le FC Barcelone a remporté le prix de la meilleure équipe féminine de la saison. Cette distinction vient couronner une saison durant laquelle les Catalanes ont laissé des miettes à la concurrence : championnat, coupe nationale et Ligue des champions, avec une quatrième couronne européenne décrochée face à l’OL Lyonnes.
Le Barça a été préféré au Bayern Munich, au Club América, à Manchester City et aux Lyonnes. Un nouveau trophée collectif pour une équipe également très représentée dans la course au Ballon d’or féminin.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer