Pas de trophée pour l'OM...

Foutue Espagne. Si le FC Barcelone a remporté le prix de la meilleure équipe féminine de la saison. Cette distinction vient couronner une saison durant laquelle les Catalanes ont laissé des miettes à la concurrence : championnat, coupe nationale et Ligue des champions, avec une quatrième couronne européenne décrochée face à l’OL Lyonnes.

Le Barça a été préféré au Bayern Munich, au Club América, à Manchester City et aux Lyonnes. Un nouveau trophée collectif pour une équipe également très représentée dans la course au Ballon d’or féminin.…

SW pour SOFOOT.com