Pas de surprise en NBA cette nuit

Cette nuit avaient lieu trois matchs de NBA avec notamment les Jazz et les Clippers sur le pont. Utah Jazz affrontait les Nuggets de Denver sur leur parquet et se sont imposés sur le score de 109-105. Les 35 points de Jokic et les 30 de Murray n'auront pas été suffisant pour s'imposer face à l'équipe de Rudy Gobert (14p 13r 1pd). Les Jazz sont troisièmes et Denver onzième à l'Ouest. Les Clippers recevaient eux les Pacers d'Indiana et se sont imposés 129-96 avec trois joueurs à 20 points et plus : George, Kennard et Morris. Les vainqueurs sont deuxièmes à l'Ouest alors que les Pacers sont quatrièmes à l'Est. Enfin, Sacramento recevait les Pelicans et s'est incliné 128-123 avec notamment 43 points de Fox. New Orleans est douzième à l'Ouest deux places devant Sacramento.

