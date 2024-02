information fournie par So Foot • 29/02/2024 à 00:33

Pas de surprise en FA Cup, une belle affiche à venir en quarts

Si personne n’a inscrit de quintuplé comme Erling Haaland la veille contre Luton Town, la logique a plutôt été respectée ce mercredi lors des quatre dernières rencontres du 5 e tour de FA Cup.

Un but de Casemiro à la 89 e a permis à Manchester United d’éviter le traquenard au City Ground (0-1) ; malgré un doublé de Mateo Joseph, Chelsea s’en est sorti à domicile contre Leeds (3-2), grâce à une réalisation au buzzer signé Conor Gallagher ; dans le choc du ventre mou de Premier League, Wolverhampton (9 e ) a pris le dessus sur Brighton (7 e ) grâce à un Mario Lemina buteur dès la deuxième minute du jeu (1-0) ; et enfin la classe biberon de Liverpool a tapé Southampton (3-0) avec des buts marqués par deux joueurs de 18 ans, Jayden Danns (doublé) et Lewis Koumas. Oui, cette année, les jeunes Reds ont décidé de faire la loi en coupes.…

JB pour SOFOOT.com