Pas de soucis pour les favoris... sauf l'Allemagne

par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi se déroulait la troisième journée des groupe B et D de l'Euro de Handball féminin. Tout d'abord l'Allemagne a été tenu en échec contre la Pologne sur le score de 21-21 mais a tout de même assuré sa qualification pour le second tour de l'Euro. C'est aussi le cas de la Norvège et la Roumanie après la victoire des nordistes 28-20 lors de leur confrontation. Les vainqueurs du jour prennent la première place du groupe. Dans l'autre poule, l'Espagne s'est imposée 27-24 contre la République Tchèque et a assuré de justesse sa qualification. Idem pour les Russes et les Suédoises qui se sont affrontées pour la première place. Match remporté par la Russie 30-26.

