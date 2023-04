information fournie par So Foot • 26/04/2023 à 19:03

Pas de sonorisation des arbitres en Ligue 1 la saison prochaine

Fini de bavarder.

La sonorisation des arbitres en France n’arrivera finalement pas. La FFF ayant formulé une demande auprès de l’IFAB en janvier pour la sonorisation des arbitres à partir de la prochaine saison de Ligue 1, puis début avril pour la finale de la Coupe de France a en effet essuyé deux refus. « La FFF a entrepris toutes les démarches dont elle disposait pour mettre en place la sonorisation directe des arbitres comme le souhaitent les clubs, les arbitres, la Ligue de football professionnel et le comité exécutif de la FFF. L’IFAB a clairement répondu non », a expliqué le président de la Commission fédérale des arbitres, Eric Borghini, à l’AFP. Un coup dur pour la FFF, Amazon et la Direction technique de l’arbitrage qui soutenaient clairement ce projet.…

MLM pour SOFOOT.com