Pas de "retournement généralisé de l'activité" économique (Villeroy de Galhau)

La croissance française est "incontestablement ralentie" mais la Banque de France ne voit "pas de signe de retournement généralisé de l'activité", a déclaré mercredi son gouverneur François Villeroy de Galhau.

"Il y a incontestablement un ralentissement, il n'est pas nouveau, il a lieu depuis plusieurs trimestres (...) Mais nous ne voyons pas de signe de retournement généralisé de l'activité", a-t-il précisé sur BFM Business.

Cette déclaration intervient au lendemain d'une intervention du président du Medef, Patrick Martin, qui a affirmé que la conjoncture était "en train de se retourner" en France dans plusieurs secteurs, notamment dans le bâtiment.

Selon l'indice PMI composite publié mardi, l'activité du secteur privé en France a poursuivi son repli en août, plombée par une contraction tant de l'activité manufacturière que des services.

Mais le gouverneur de la Banque de France n'y voit pas "un risque de récession" et l'institution, qui publiera la semaine prochaine son enquête mensuelle de conjoncture, va d'ailleurs "remonter un peu" sa prévision de croissance en 2023 pour la France grâce à la "bonne surprise du deuxième trimestre".

M. Villeroy de Galhau a rappelé que la France "résiste plutôt mieux" à l'échelle européenne avant de saluer des "succès" dans "la bataille contre l'inflation" des banques centrales.

Le pics d'inflation globale et d'inflation sous-jacente ont été "dépassés", a affirmé le gouverneur de la Banque de France, tempérant les inquiétudes à propos du sursaut observé en août (4,8% sur un an contre 4,3% en juillet, selon l'Insee) en raison des "variations du prix du pétrole" et de la "correction sur le prix de l'électricité au 1er août".

"La première de toutes les vertus aujourd'hui, c'est la persévérance (...) et je crois que nous sommes proches ou très proches du point haut des taux d'intérêt", principal instrument pour lutter contre l'inflation, a-t-il réitéré à un peu plus d'une semaine d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) pour décider de sa politique monétaire.