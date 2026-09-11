Pas de retour en Europe pour James Rodriguez, qui a trouvé son nouveau club

Pas de retour en Europe pour James Rodriguez, qui a trouvé son nouveau club

James Rodríguez est-il un « one goal man » ? Bien que sa carrière, marquée par des blessures et des saisons mauvaises, n’a pas eu la destiné qui lui était promise, force est de constater que son parcours international avec la Colombie a été très bon . Un statut de légende nationale qui aura sûrement convaincu Rodríguez de signer en Colombie, 18 ans après son départ du pays.

James s’est officiellement engagé avec l’Atlético Nacional, club 18 fois champion de Colombie. La durée du contrat n’est pas encore indiquée. …

ABS pour SOFOOT.com