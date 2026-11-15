Pas de retour à la normale avant lundi dans le ciel américain

Un avion au décollage à l'aéroport de Los Angeles le 14 novembre 2026 ( AFP / Apu GOMES )

Des difficultés persistent dans le ciel américain dimanche mais devraient se résorber d'ici lundi après qu'une panne pendant des travaux sur des infrastructures vétustes a entraîné une suspension de tous les décollages juste avant le week-end.

Événement rarissime, cette immobilisation des avions au sol pendant plus de quatre heures vendredi après-midi a provoqué une pagaille généralisée dans les aéroports, dans un pays immense où l'avion est un moyen de transport très commun. Entre vendredi et samedi, plus de 18.000 vols ont été annulés et des milliers d'autres retardés.

Plus de 1.500 vols supplémentaires étaient annulés dimanche matin et près de 3.000 retardés, selon le site de suivi FlightAware.

Si la situation s'améliore dimanche, "nous allons sans doute voir les choses revenir complètement à la normale lundi", a estimé le ministre américain des Transports Sean Duffy sur la chaîne américaine ABC, le temps que la désorganisation des équipages et des appareils se résorbe.

Trump accuse Biden

Silencieux jusque-là, Donald Trump a imputé dimanche matin à l'ex-président démocrate Joe Biden, qui a gouverné entre ses deux mandats, la responsabilité de la situation.

Dans ses premiers commentaires écrits sur sa plateforme Truth Social, il a qualifié sa gestion de l'aviation de "désastre".

Le ministre américain des transports attends que des techniciens règlent un problème technique pour démarrer sa conférence de presse, le 14 novembre 2026 à Washington ( AFP / Aaron Schwartz )

"Tout ce qu'ils ont touché a mal tourné", a-t-il encore lancé, évoquant "de grosses sommes d'argent dépensées de manière inconsidérée, rendant un système déjà vieux et défaillant encore pire qu'il ne l'était".

Dans ses explications données la veille, le gouvernement Trump avait expliqué que des travaux "de routine" sur des infrastructures de communication liées au contrôle aérien étaient à l'origine de la panne

À la suite du remplacement d'une ancienne ligne en cuivre par de la fibre optique, un routeur est tombé en panne et, dans un effet papillon, cela a "provoqué des problèmes dans la communication avec les avions" et aussi sur des radars, a développé le ministre des Transports.

"Cette instabilité a commencé à se propager", a précisé le patron du régulateur américain de l'aviation (FAA) Bryan Bedford, et "c'est là que nous avons pris la décision d'arrêter les décollages par mesure de précaution".

"50 milliards"

Sean Duffy, qui dénonce depuis longtemps la vétusté des installations du contrôle aérien américain, a réinsisté dimanche sur la nécessité impérieuse de financer sa modernisation.

Il faut "50 milliards" de dollars - soit plus que les 30 milliards déjà demandés au Congrès - pour "ne pas revoir ce qui s'est passé vendredi" et "veiller à ce que les Américains (volent) en sécurité", a-t-il plaidé sur la chaîne CBS.

Des passagers dorment à l'aéroport de Los Angeles, le 14 novembre 2026 ( AFP / Apu GOMES )

Files d'attente à rallonge devant les guichets, camping improvisé dans les halls d'embarquement, panneaux d'affichage constellés du rouge des annulations... La patience des voyageurs est depuis vendredi mise à l'épreuve.

Romel Gonzales, technicien dans le secteur de la santé âgé de 53 ans, cherche à rejoindre Oklahoma City. Son vol depuis New York devait partir tôt samedi matin mais a été annulé et celui sur lequel il a été transféré ne doit atterrir qu'autour de minuit dimanche.

"On est coincé ici pour les prochaines, je ne sais même pas, 36 heures. On ne sait pas si on doit y aller en voiture ou si on attend et qu'on réserve un hôtel", s'interrogeait-il samedi auprès de l'AFP.

Une suspension de tous les décollages aux Etats-Unis est rarissime. Une telle décision avait été prise en 2023 à cause d'une panne informatique et, avant ça, au moment des attentats du 11 septembre 2001.