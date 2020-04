Pas de réouverture le 11 mai : une "catastrophe économique" pour l'hotellerie-restauration

Si les crèches, écoles, collèges et lycées vont progressivement rouvrir à partir du 11 mai, ce n'est pas le cas des cafés, hôtels et restaurants. Pour le principal syndicat du secteur, l'Umih, c'est "le pire des scénarios possible".

Emmanuel Macron a annoncé lundi 13 avril un début de déconfinement en France à partir du 11 mai, accompagné d'une réouverture progressive des écoles, crèches et lycées fermés depuis le 13 mars. En revanche, "restaurants, cafés, hôtels resteront fermés" a-t-il précisé

"Le président de la République a annoncé le pire des scénarios possible pour notre secteur. Pour nos entreprises, la catastrophe économique est confirmée et si nous avions un doute, l'année 2020 est une année perdue pour les cafés, hôtels, restaurants et discothèques", a aussitôt souligné l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) dans un communiqué.

Le principal syndicat du secteur a néanmoins salué la "porte ouverte" du président à "des annulations totales" des charges de la restauration "qui s'expliquent aisément par les zéro recettes du secteur". "Nous saluons l'annonce d'un plan sectoriel pour la restauration, l'hôtellerie, et le tourisme. Nous y travaillons déjà", ajoute l'organisation, regrettant néanmoins "d'être l'un des seuls secteurs sans effet d'horizon".

L'Umih se félicite aussi des propos du président invitant les assureurs à "être au rendez-vous de cette mobilisation économique". "Le monde de l'assurance va peut-être prochainement être aux côtés des entreprises", espère Roland Héguy, président confédéral de l'Umih, cité dans le communiqué.