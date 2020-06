Pas de prolongation au Paris Saint-Germain pour Thomas Meunier, qui file au Borussia Dortmund

Pas prolongé à court ou long terme par le Paris Saint-Germain et en route pour le Borussia Dortmund, Thomas Meunier devrait beaucoup manquer au club français lors du Final 8 de Ligue des champions. Un retour de bâton finalement peu surprenant, vu l'absence de confiance et le manque de reconnaissance affichée à l'encontre du Belge durant ses quatre années passées dans la capitale.

*** BILDplus Inhalt *** Vier-Jahres-Vertrag - Erster BvB- Transfer fix! https://t.co/wgF8mYmAAj #Sport #News -- BILD Sport (@BILD_Sport) June 22, 2020

Blessures

Parfois, un parcours de vie offre de drôles de petits clins d'œil. Ainsi en est-il actuellement pour la carrière de Thomas Meunier, qui s'apprête à changer de trajectoire après quatre ans passés au Paris Saint-Germain. Le 128et ultime match du Belge avec le club français (toutes compétitions confondues) aura eu lieu le 18 février 2020 en huitième de finale aller de Ligue des champions, lors d'une défaite 2-1 sur le terrain du Borussia Dortmund. Pelouse qu'il va rapidement prendre l'habitude de fréquenter, puisque le latéral aurait signé pour quatre saisons avec le deuxième du championnat d'Allemagne (qui était en concurrence avec Naples, Arsenal, Tottenham ou encore Valence d'aprèsDurant cette rencontre, l'arrière droit avait signé une performance quelconque. Et écopé d'un carton jaune synonyme de suspension pour le retour, finalement remporté par la formation de la capitale hexagonale qualifiée pour le tour suivant. Un quart de l'épreuve que ne disputera pas non plus le natif de Sainte-Ode, puisqu'il a refusé de prolonger son contrat arrivé à terme. Ne serait-ce que pour deux mois, avec l'opportunité de participer au Final 8 de la C1 à Lisbonne. Sauf que sans lui, les Parisiens risquent de ressentir un certain manque à un poste où l'effectif n'est pas vraiment riche. Car s'il lui avait un temps préféré Thilo Kehrer ou Colin Dagba, Thomas Tuchel avait vite redonné à son désormais ex-joueur un statut de numéro un.