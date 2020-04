Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de précisions sur le partage des coûts du report des Jeux Olympiques Reuters • 21/04/2020 à 06:41









TOKYO (Reuters) - L'impact financier du report des jeux olympiques d'été est encore en cours d'évaluation a annoncé le Comité international olympique (CIO). Dans un communiqué publié le 20 avril, le CIO rapporte que le Premier ministre japonais Shinzo Abe a convenu que "le Japon continuera à couvrir les frais qu'il aurait engagés selon les termes de l'accord existant pour 2020, et le CIO continuera à assumer sa part des coûts." "Il est clair que ces coûts supplémentaires s'élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars" a dit le CIO. L'agence Kyodo avait annoncé plus tôt que le Japon devrait assumer les coûts qui s'élèverait, selon Kyodo, à environ 3 milliards de dollars. Le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, a précisé mardi que Abe n'avait pas accepté de couvrir des coûts supplémentaires. (Chang-Ran Kim et Jack Tarrant, version française Camille Raynaud)

