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Pas de panique, Toulouse va transformer l'essai
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 00:25
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Pas de panique, Toulouse va transformer l'essai

Pas de panique, Toulouse va transformer l'essai

Avant dernier de Ligue 1 et toujours sans victoire en quatre matchs, le Téfécé affiche pour le moment des résultats loin d'être en adéquation avec ce qu'il montre sur le terrain. Emballant et encore en maturation, le club occitan va vite redresser la barre et trouver de l'efficacité. Promis.

L’heure est à la morosité dans la ville rose. D’un côté, le Stade toulousain, club phare du rugby français et véritable porte étendard de la région, empêtré dans des scandales de magouilles financières et qui voit certains de ses meilleurs joueurs obligés de quitter le navire. De l’autre, le Téfécé, son club de foot plus habitué à se battre pour son maintien qu’à jouer le haut de tableau. D’ailleurs après quatre journées de Ligue 1, il pointe à l’avant-dernière place du championnat. Annonciateur d’une nouvelle saison galère ? Pas si vite…

Inefficace, jusqu’à quand ?

D’abord parce que depuis sa remontée dans l’élite en 2022, le club n’est jamais descendu en dessous de la 13 e place. Ensuite, parce que le projet de jeu porté par le nouvel entraîneur, le Danois Jens Berthel Askou, a tout pour fonctionner, même si les résultats bruts tendent à affirmer le contraire. Avec deux défaites à domicile et deux nuls à l’extérieur, le bilan comptable est mauvais, c’est un fait. Mais si on se penche sur le contenu, on se dit que la roue va finir par tourner et que Toulouse va transformer l’essai.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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