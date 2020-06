Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de nom, pas de pinte: l'Angleterre édicte de nouvelles règles pour ses pubs Reuters • 24/06/2020 à 17:25









L'ANGLETERRE ÉDICTE DE NOUVELLES RÈGLES POUR SES PUBS LONDRES (Reuters) - Les Anglais qui se rendront au pub devront désormais donner leur nom avant de commander une pinte et aucun concert ou spectacle ne sera autorisé dans les établissements, montre le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement britannique. Les pubs, ainsi que les restaurants et les salons de coiffure, devront garder une trace de leurs clients pendant une période de 21 jours afin d'aider les services sanitaires à contenir d'éventuels foyers de contamination au coronavirus. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré mardi que les pubs, restaurants et hôtels pourraient rouvrir le 4 juillet en Angleterre, une mesure qui permettra de desserrer l'étau sur ces établissements dont l'activité est à l'arrêt depuis plusieurs mois. En Ecosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, la politique de santé publique relève des institutions autonomes. Boris Johnson a notamment annoncé la réduction des règles de distanciation sociale de deux à un mètre, ce qui permettra, selon la British Beer & Pub Association (BBPA), la réouverture de trois quarts des pubs d'Angleterre (soit 28.000 établissements), au lieu d'un tiers seulement si la distance avait été maintenue à deux mètres. La BBPA a toutefois exprimé ses inquiétudes concernant la collecte et le stockage des informations personnelles sur les consommateurs. Le gouvernement a assuré qu'il travaillait à la mise en place d'un système de collecte de données conforme à la loi. (version française Jean-Stéphane Brosse)

