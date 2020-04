Pas de montée pour Sedan, deuxième de National 2 avec une défense en béton

Avec quatre buts encaissés seulement lors d'une saison entamée par treize victoires et autant de clean-sheets, Sedan ne montera pas en National : l'interruption de l'exercice officialisé par la FFF après la 21e journée en raison de la pandémie de coronavirus le laisse sur le carreau, à la deuxième place du championnat de National 2. Incroyable, mais vrai.

Championnats amateurs, fin précoce et conséquences

14 décembre 2019, au stade Louis-Dugauguez. Le ballon roule depuis 74 minutes quand Ilan Kebbal, ancien de la réserve des Girondins de Bordeaux, fait trembler les filets de Sedan. Une première depuis le début de la saison, soit... treize journées, pour autant de victoires et de. Le tournant de la saison 2019-2020, dans la poule A de National 2 ? Peut-être. Car après ce 1-1 concédé contre Reims B, le large leader - qui a compté jusqu'à huit points d'avance sur Bastia, finalement promu - a subitement ralenti avec cinq nuls et une défaite pour un seul succès malgré cinq nouvelles rencontres terminées sans prendre de but. Résultat : après l'officialisation par la Fédération française de football de l'interruption du championnat après 21 matchs en raison de la pandémie de coronavirus, les Sangliers loupent le train de la montée en National alors qu'ils n'ont encaissé que quatre buts (répartis sur deux parties) en 21 matchs. Complètement dingue, et sans doute jamais vu dans l'histoire., regrette Geoffrey Lembet, gardien d'une défense qui est peut-être la plus impressionnante de la planète en matière de statistiques.Et de regretter la manière, sans pour autant être en colère :