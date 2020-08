Pas de miracle au rendez-vous pour les soldes d'été à Paris

Pour 87% des commerçants parisiens, le chiffre d'affaires observé pendant les soldes est inférieur à celui enregistré l'année dernière, selon la Chambre de commerce et d'industrie.

Bordeaux, le 18 juillet 2020. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Fréquentation en berne et des ventes... A Paris, les soldes d'été ne sauveront a priori pas 2020, sinistré par la crise du coronavirus, selon un panel de commerçants sondés par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). Avec "un panier moyen en baisse (selon 72% des commerçants)" et des stocks élevés, "au final, le résultat des soldes d'été est très décevant pour 79% des commerçants parisiens" , révèle mercredi 5 août la CCI dans un communiqué.

Et pour cause : pour 87% d'entre eux, le chiffre d'affaires observé pendant les soldes est inférieur à celui enregistré l'année dernière, et 61% n'ont même observé aucune hausse de leur chiffre d'affaires depuis le 15 juillet, début des soldes.

"41% des commerçants parisiens pensent que la mise en place de mesures barrières a pu constituer un frein à la fréquentation des magasins" , ajoute la CCI. "Les conséquences néfastes de la crise sanitaire" se sont aussi fait sentir dans la gestion du personnel et, selon la CCI, "10% des commerçants interrogés pensent même à mettre fin à leur activité face aux difficultés rencontrées".

Le report des soldes, une "mauvaise idée"

Le report des soldes du 24 juin au 15 juillet (jusqu'au 11 août), que les commerçants appelaient pourtant de leurs vœux, n'a pas été à la hauteur de leurs espérances. "C'était finalement une mauvaise idée car les Parisiens ont déserté la capitale dès le début du mois de juillet ; il n'y a presque pas de touristes cette année et les provinciaux ne se déplacent pas sur Paris à cause de la Covid-19", analyse l'un d'entre eux.

"Le commerce en ligne a tiré son épingle du jeu" car "les ventes par internet n'ont pas cessé durant le confinement", et pour 58% des commerçants interrogés, "certains clients ont pris d'autres habitudes de consommation durant cette période", c'est pourquoi nombre de commerçants "font le choix de passer au numérique dès la rentrée".

Malgré les incertitudes, l'optimisme reste toutefois majoritaire (59%), d'après l'enquête, "car, dans le cas contraire, 'autant mettre tout de suite la clé sous la porte' résument certains".

* L'enquête a été menée auprès de 300 commerçants parisiens du 28 au 31 juillet 2020, complétée par une centaine d'entretiens en face-à-face rue de Rennes (artère très commerçante du VIe arrondissement).